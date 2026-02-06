CMASC evita juicios y resuelve más rápido en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A cuatro meses de su apertura, el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC) del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) ha logrado demostrar que el diálogo y la mediación funcionan para resolver los conflictos entre ciudadanos y autoridades, sin necesidad de un juicio contencioso administrativo.

Inaugurado a finales de septiembre de 2025, el CMASC informa que, “se han logrado resolver de manera exitosa ocho de cada 10 asuntos que ingresan”, los cuales están relacionados con sanciones administrativas derivadas de multas de tránsito, prestaciones laborales de policías, por cese, baja o remoción; actos emitidos por el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, pago de contratos administrativos a proveedores y actos emitidos por los Ayuntamientos, entre otros.

A través del CMASC, “las partes en conflicto han resuelto sus asuntos con diálogo y negociación, sobre una base de confidencialidad, imparcialidad y buena fe, lo cual permite llegar a convenios mucho más rápido de lo que toma llegar a una resolución jurisdiccional y, además, con resultados más benéficos para las y los involucrados”, informó la coordinadora general del Centro, Tamara Prats Vidal.

Producto de tales avances y, en cumplimiento con la normativa federal en esta materia, recientemente, el Pleno del TAAM acordó ampliar la competencia territorial y material del Centro, de forma que ya puede conocer asuntos administrativos en toda la entidad (POE, 21 de enero de 2026, T. CLXXXIX, No. 95, pp. 1-4); por ejemplo: cobros excesivos del Impuesto Predial por parte de los municipios.

