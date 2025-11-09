Clausuran siete obras en playas de Michoacán por daños a ecosistemas costeros

Durante las diligencias participaron elementos de la Profepa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes de forma coordinada ejecutaron tareas de inspección y vigilancia ambiental.

“Continuaremos trabajando para vigilar y proteger los ecosistemas costeros y toda la vida que hay en ellos, así como para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental”, afirmó Mariana Boy, titular de la Profepa, tras los resultados obtenidos en este operativo.

A nivel nacional, se realizaron 50 visitas de inspección en 14 estados del país. De estas, 37 fueron para revisar obras en ecosistemas costeros y 13 en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Como resultado, se impusieron 31 clausuras totales o parciales por incumplimiento de la normativa ambiental.