Claudia Sheinbaum visitará Michoacán el próximo viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo viernes se prevé la visita a Michoacán por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, se prevé que se lleve a cabo la mañanera y esté acompañada de los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Dentro de los planteamientos que se estarán atendiendo, comentó, será la evaluación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además de que pudiera haber ajustes pertinentes en materia de seguridad.

"No replanteamiento como tal no, es un Plan dinámico y la materia de seguridad es también una materia muy operativa y muy dinámica y es nada más ir haciendo los ajustes que la misma situación pudiera conllevar", dijo.

Consideró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia va avanzando bien, existen resultados cuantificables y la próxima visita fortalecerá los trabajos que se han realizado desde noviembre pasado en diversos puntos de la entidad.

La coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios, resaltó, es fundamental para que haya mayor combate en el tema de inseguridad y aseguró que todos los municipios trabajan de la mano.

Fue el pasado 11 de enero la primera visita del año por parte de la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, al municipio de Lázaro Cárdenas, donde atendió los temas del Bienestar e impulsó las acciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

