Claudia Sheinbaum regresa a Michoacán este viernes y sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo listo para la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Michoacán; será la séptima visita que realiza al estado como mandataria federal, donde se esperan hasta cuatro actividades durante el viernes y sábado.

Este viernes 06 de febrero, la comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México tendrá tres actividades; una de ellas es la mañanera que está programada en las instalaciones de la 21/a. Zona Militar, además de una reunión privada con autoridades estatales para atender, supervisar y realizar posibles ajustes al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que arrancó en noviembre de 2025 tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Asimismo, se prevé un evento público con beneficiarios de los Programas para el Bienestar en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, mejor conocido como el Venustiano Carranza.

Mientras que para el sábado 07 de febrero, se prevé una reunión privada en el municipio de Pátzcuaro, sin que hasta el momento se conozca la ubicación y motivo de esta reunión.

Morelia y Pátzcuaro se convierte en la séptima visita por parte de Claudia Sheinbaum Pardo.

La primera fue el 24 de noviembre de 2024 en Álvaro Obregón, donde presentó el Programa Pensión Mujeres Bienestar.

Su segunda visita se dio en febrero del 2025; el 07 de dicho mes acudió a Cuitzeo para lanzar el Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, a fin de hacer entrega de fertilizantes gratuitos a pequeños y medianos productores del campo y, al día siguiente estuvo en Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, donde impulsó el Programa Tiendas para el Bienestar que consistió en la transformación de las antiguas tiendas Diconsa.

La tercera visita a Michoacán también fue en dos municipio el 05 de abril de 2025; en Cherán Atzicuitín (Cheranástico), municipio de Paracho, presentó el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha y, en Zinapécuaro fue el programa de autosuficiencia y soberanía alimentaria.

Mientras que la cuarta visita fue en Maruata, municipio de Aquila, el 28 de junio de 2025, donde además de lanzar el programa Salud casa por casa, también supervisó la obra del Hospital Comunitario del IMSS-Bienestar, luego de su daño estructura y reubicación del anterior nosocomio afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2022.

La quinta visita se realizó el 14 de septiembre de 2025, en el Pabellón Don Vasco, en la capital michoacana, como parte de su gira de rendición de cuentas de su primer año de Gobierno.

Y la sexta visita a Michoacán fue el pasado 11 de enero, al Puerto y Ciudad de Lázaro Cárdenas, donde tuvo un evento relacionado a los Programa para el Bienestar, además de la visita a la planta de Fertinal para supervisar la producción de fertilizantes.

