Claudia Sheinbaum impulsa a Michoacán con recursos y proyectos que generan empleos: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, expresó un reconocimiento profundo y sincero a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por los proyectos y recursos federales que han aterrizado en Michoacán, así como por aquellos que están previstos para consolidar el progreso del estado en los próximos años.

“Gracias, presidenta, porque su visión no sólo habla de grandeza, sino que hoy se traduce en bienestar real para nuestra gente”, externó.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena refirió que para el Puerto de Lázaro Cárdenas se contempla una inversión aproximada de 13 mil 228 millones de pesos para modernizar la conectividad logística entre comunidad de La Unión, perteneciente al estado de Guerrero, la ciudad michoacana de Lázaro Cárdenas y el municipio de Manzanillo, en Colima, pieza clave para robustecer el comercio internacional del Pacífico mexicano. Recordó que dicha obra incluye la construcción de un aeropuerto de carga con una inversión estimada de 2 mil 700 millones de pesos.

Aunado a esta gran inversión, la economista destacó que, en colaboración con el gobierno federal, en el estado se han destinado más de 23 mil 250 millones de pesos para la modernización de infraestructura vial, lo que abarca la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI y la construcción de otras vías estratégicas, generando miles de empleos directos.