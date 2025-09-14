Claudia Sheinbaum apoya a Michoacán en temas educativos: ARB

Entre porras de los asistentes, “educación, educación, educación”, destacó que Michoacán es de los pocos estados que ha salido adelante en la materia y más con la estrategia de quien hoy toma las riendas del país y que se trata de una mujer científica.

En ese tenor, refirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha puesto a Michoacán como uno de los estados con avances para enfrentar el rezago educativo.

Otro de los puntos que destacó es el trabajo que realiza la mandataria federal para atender uno de los retos mayúsculos enfocado en los temas migratorios, por lo que dejó en claro que con el liderazgo de Claudia Sheinbaum se saldrá adelante, con inteligencia y perseverancia.

BCT