CJIM impulsa acciones contra la violencia vicaria y capacita a personal del Ayuntamiento de Turicato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme propósito de reforzar la prevención y atención de toda forma de violencia en la entidad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, llevó al municipio de Turicato una charla especializada dirigida al personal del Ayuntamiento, enfocada en el tema “Violencia vicaria”.

Durante este encuentro, la directora del CJIM Uruapan, Lilia Jacobo Dimas, destacó que la tipificación de la violencia vicaria en Michoacán se construyó desde dos ejes esenciales: garantizar el interés superior de la niñez y vigilar el cumplimiento de las responsabilidades del agresor hacia la madre, sus hijas e hijos.