Ciudadanía responde al programa Emplaca tu moto

El tesorero estatal, Luis Navarro, informó lo anterior al destacar que, durante la primera semana del programa orientado a la regularización de motocicletas que circulan en la entidad —con beneficios como la condonación de multas y recargos en la dotación de placas y el pago de refrendo 2025—, se ha detectado una gran responsabilidad e interés por parte de la población. “Esta acción brinda certidumbre y genera confianza entre los michoacanos”, apuntó.