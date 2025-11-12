Ciudadanía responde al programa Emplaca tu moto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciudadanía ha respondido de manera positiva al programa Emplaca tu moto, implementado por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich). Del 3 al 9 de noviembre, se registraron nueve mil 38 trámites, que representan ingresos por tres millones 881 mil 675 pesos.
El tesorero estatal, Luis Navarro, informó lo anterior al destacar que, durante la primera semana del programa orientado a la regularización de motocicletas que circulan en la entidad —con beneficios como la condonación de multas y recargos en la dotación de placas y el pago de refrendo 2025—, se ha detectado una gran responsabilidad e interés por parte de la población. “Esta acción brinda certidumbre y genera confianza entre los michoacanos”, apuntó.
En el desglose de los ingresos obtenidos, la SFA detalló que se realizaron dos mil 498 trámites de placas, con un costo de 619 pesos cada uno, que generaron un millón 546 mil 262 pesos. Asimismo, se registraron cuatro mil 240 operaciones por concepto de refrendo 2025, con valor de 366 pesos, que representaron un millón 551 mil 840 pesos. Finalmente, los dos mil 300 pagos de refrendos anteriores sumaron 783 mil 573 pesos.
RPO