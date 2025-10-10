Citricultores del valle de Apatzingán reducirán corte de limón para contener crisis de precios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el impacto de la crisis económica por la caída de precios, citricultores del valle de Apatzingán y la Tierra Caliente de Michoacán acordaron reducir el corte y la comercialización de limón a partir de esta misma semana.
Los días de corte fijados para Apatzingán y la región colindante serán lunes, miércoles y viernes, mientras que, en el resto de los días, tanto el corte como el traslado de productos y otras actividades estarán suspendidos.
Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, explicó que lo anterior fue definido y votado por los propios productores: “Los limoneros somos los que ponemos las reglas”.
La situación ya era insostenible; para esta semana, el costo por kilo pagado en empaque se registró en 4 pesos, mientras que el costo de producción, por lo menos, se mide desde 5 pesos. Asimismo, los costos de comercialización y traslado elevan el costo por kilo hasta los 10 pesos.
La expectativa es mantener solo tres días de corte hasta el mes de noviembre, cuando se espera que el mismo mercado repunte en precios como parte de la tendencia natural de oferta y demanda.
Actualmente, hay alrededor de 3 mil productores distribuidos en más de 6 mil huertos ubicados en al menos 12 municipios, entre los que destacan Buenavista, Apatzingán, Tepalcatepec, Parácuaro, Múgica y Aguililla.
En los últimos años, otros estados de México se han sumado a la producción nacional de cítricos, lo que ha impactado directamente en los precios.
RPO