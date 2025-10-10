Citricultores del valle de Apatzingán reducirán corte de limón para contener crisis de precios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el impacto de la crisis económica por la caída de precios, citricultores del valle de Apatzingán y la Tierra Caliente de Michoacán acordaron reducir el corte y la comercialización de limón a partir de esta misma semana.

Los días de corte fijados para Apatzingán y la región colindante serán lunes, miércoles y viernes, mientras que, en el resto de los días, tanto el corte como el traslado de productos y otras actividades estarán suspendidos.

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, explicó que lo anterior fue definido y votado por los propios productores: “Los limoneros somos los que ponemos las reglas”.