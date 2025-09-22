Cineasta michoacano visibiliza preservación de la lengua mazahua en el FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El talento cinematográfico de Michoacán continúa abriéndose paso en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), destacó el secretario de Turismo de la entidad, como es el caso del cineasta Andrés Alonso Ayala, quien presentará el cortometraje "Aún somos lo que dijimos".

El corto está situado en la comunidad de Crescencio Morales y aborda el tema de la preservación de la lengua mazahua a través del trabajo de una maestra, Hilda, quien enseña su idioma natal a niños, jóvenes y adultos.