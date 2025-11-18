Cierres intermitentes por tendido de cables en obra de distribuidor a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 19 y 20 de noviembre, se llevarán a cabo cierres viales intermitentes cada cinco minutos en Calzada La Huerta, a la altura de las salidas hacia Pátzcuaro y el Periférico, debido a maniobras de tendido de cables para líneas de alta tensión, como parte de los trabajos de construcción del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán, los cierres están programados de 08:00 a 18:00 horas durante ambos días. Estas acciones forman parte de las maniobras técnicas que permitirán continuar con la instalación de infraestructura clave para el desarrollo del distribuidor.

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan a conductores y transportistas tomar rutas alternas:

Si te diriges de Morelia hacia Pátzcuaro , puedes usar calle Encuentro de Maravatío o la rama Calzada La Huerta–Periférico , y luego retornar por Campo del Gallo o Capitán Mariano Anzures .

Si vienes de Pátzcuaro con dirección al Periférico, puedes tomar calle Melocotón o el circuito Uacusecha, y continuar por Granada o Mamey.

La SCOP exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y considerar tiempos de traslado más amplios durante el fin de semana.