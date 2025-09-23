Cierran puerto en costa de Michoacán por paso de huracán Narda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido al paso del huracán Narda categoría 1, autoridades de Protección Civil estatal alertaron sobre la permanencia de lluvias muy fuertes en la costa de Michoacán, así como condiciones adversas en el mar.
Como medida preventiva, la Capitanía del Puerto determinó el cierre a la navegación de embarcaciones menores, e hizo un llamado a reforzar amarres y seguir indicaciones oficiales ante el incremento en la velocidad del viento y oleaje.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Narda se localizó esta mañana a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 475 km al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 170 km/h.
Los desprendimientos nubosos asociados al ciclón generan lluvias de 50 a 75 milímetros, rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en el litoral michoacano. También podrían presentarse descargas eléctricas, granizo y riesgo de deslaves en zonas bajas.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar actividades en el mar, mantenerse informada y seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.
