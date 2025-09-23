Cierran puerto en costa de Michoacán por paso de huracán Narda

Los desprendimientos nubosos asociados al ciclón generan lluvias de 50 a 75 milímetros, rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en el litoral michoacano. También podrían presentarse descargas eléctricas, granizo y riesgo de deslaves en zonas bajas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar actividades en el mar, mantenerse informada y seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.