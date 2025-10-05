Cierran Puerto de Lázaro Cárdenas por Tormenta Tropical Priscilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los primeros minutos de este domingo, Capitanía del Puerto Regional de Lázaro Cárdenas anuncio el cierre del Puerto a la navegación menos y mayor ante la Tormenta Tropical Priscilla que se ubica en el Pacífico Mexicano.

De acuerdo a la Secretaría de Marina (SEMAR) y a la Coordinación Estatal Protección Civil prevalece el potencial de tormenta, por lo que se mantiene el monitoreo constante, toda vez que se prevén lluvias muy fuertes a intensas en zonas del centro, costa y oeste de Michoacán.