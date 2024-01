Cierran precampañas federales en Michoacán

La originaria de Paracho ha realizado diversas reuniones con sectores vulnerables, especialmente con pueblos indígenas e integrantes de la comunidad LGBT+, por su parte, Morón Orozco ha hecho lo propio en Zacapu, Jiquilpan, Morelia, entre otros municipios. Ambos se han acompañado en una gira denominada "Gira por la Unidad".

En Movimiento Ciudadano (MC) se conocen las aspiraciones para la Cámara Alta del excandidato a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien estará cerrando precampaña esta tarde en un salón privado en Morelia.

En una breve declaración para MIMORELIA.COM el dirigente estatal, Antonio Carreño Sosa recordó que, en MC es el respaldo de la ciudadanía lo que define a los candidatos, más que las precampañas.

"En Movimiento Ciudadano normalmente no hacemos precampañas, buscamos más enfocarnos en la elección, en este caso hicimos tanto en lo federal como en lo local, poner a prueba los liderazgos para elegir los mejores perfiles y se ha hecho un esfuerzo por ir en acompañamiento con la ciudadanía. No hay método de elección, no es un tema de encuestas como en otros institutos políticos, sino hacer un método de respaldos por lo que hemos buscado ver que haya una representatividad, creo que es un buen ejercicio que nos ha permitido prepararnos en ver qué áreas de oportunidad tenemos y aceitarnos para ir al 2024".

En el PRD las precandidatas por la senaduría con mayor actividad son Edna Díaz -diputada federal- y Araceli Saucedo -alcaldesa de Salvador Escalante-; para ambas la etapa de intercampañas será fundamental, pues será el momento en donde se decida quién abanderará la primera fórmula por la coalición opositora, de una lista en donde también figuran Julieta Gallardo -diputada local-, y Minerva Bautista -regidora de Morelia-.

La lista en el PAN se reduce a una sola inscripción al Senado de la República en la segunda fórmula con Carlos Humberto Lucatero Blanco como propietario y Joel Cástulo Castilleja como suplente; los dos son afines al Comité Estatal panista.