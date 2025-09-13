Cierran carretera en Zinapécuaro tras detención de tres personas; interviene Guardia Civil

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado se reportó el bloqueo de la carretera Zinapécuaro-Acámbaro, a la altura de la tenencia de Araró, por un grupo de personas presuntamente relacionados con el sector transportista, incluyendo taxistas y choferes de combi.

De acuerdo con la información de la agencia RED113, el cierre se originó minutos después de que elementos de la policía detuvieran a tres sujetos, quienes fueron sorprendidos escandalizando y consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Según reportes preliminares, durante la revisión llegaron otras personas que comenzaron a agredir a los agentes, lo que derivó en su detención inmediata.

Tras el cierre de la carretera, se desplegó personal de la Guardia Civil de la región para intentar restablecer la circulación vehicular. La situación se mantuvo tensa por varios minutos.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, la manifestación habría sido alentada por grupos delictivos que aprovecharon el malestar generado entre transportistas por los arrestos.

No se descartan más detenciones o el aseguramiento de vehículos conforme evolucione la situación en la zona..

