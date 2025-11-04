Cierra sus redes Fanny Arreola, edil de Apatzingán, tras disturbios

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La página oficial de Facebook de la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola, ya no se encuentra disponible, luego de los disturbios registrados el pasado lunes en el edificio de la Presidencia Municipal.

La única vía institucional activa en esa red social corresponde a la cuenta de Gobierno de Apatzingán, la cual ha emitido comunicados sobre la situación del inmueble tras los hechos de protesta, originados por la exigencia de justicia ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.