Cierra sus redes Fanny Arreola, edil de Apatzingán, tras disturbios

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La página oficial de Facebook de la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola, ya no se encuentra disponible, luego de los disturbios registrados el pasado lunes en el edificio de la Presidencia Municipal.
La única vía institucional activa en esa red social corresponde a la cuenta de Gobierno de Apatzingán, la cual ha emitido comunicados sobre la situación del inmueble tras los hechos de protesta, originados por la exigencia de justicia ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
A través de un aviso publicado este martes, el Gobierno Municipal informó que las oficinas del Ayuntamiento que se encuentran fuera del Palacio Municipal continúan operando con normalidad.
No obstante, las oficinas ubicadas dentro del edificio principal permanecerán cerradas de forma temporal, en tanto se realizan dictámenes estructurales, patrimoniales y eléctricos que garanticen la seguridad del personal y de la ciudadanía.
Algunos trámites podrán ser atendidos en la oficina de Jóvenes, ubicada en la calle Esteban Vaca Calderón #384, colonia Centro.
Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento público por parte de la edil Fanny Arreola en sus canales personales sobre la decisión de cerrar su cuenta o sobre los hechos ocurridos en el Palacio Municipal.
