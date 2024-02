Cierra registro para votar desde el extranjero con más de 220 mil solicitudes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cerró el periodo de registro para que mexicanos residentes en el extranjero puedan participar con su voto en las elecciones 2024, con un total de 226 mil 661 solicitudes recibidas a través del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE).

Con lo anterior, se rebasa la cifra obtenida en la pasada elección federal de 2018, donde el número de inscripciones fue de 181 mil 873 ciudadanas y ciudadanos; es decir, para las elecciones de 2024 se registraron un 24.63 % más de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

Todas las solicitudes recibidas están sujetas a un periodo de revisión y determinación de procedencia hasta el 5 de marzo, por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), a fin de garantizar que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

El pasado 15 de febrero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó extender por segunda ocasión el plazo de registro para ejercer el voto desde el extranjero, del 20 al 25 de febrero, en respuesta al creciente interés de los mexicanos residentes en el extranjero y con el fin de ampliar las posibilidades de participación ciudadana fuera del país.

Dicho periodo adicional permitió la inscripción de más de 35 mil connacionales, pues con corte al 20 de febrero se habían recibido 190 mil 843 solicitudes. De acuerdo con el artículo 334 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el plazo para solicitar la inscripción a la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero es del 1 de septiembre al 15 de diciembre del año previo a la elección; no obstante, el INE aprobó, en un primer momento, ampliar el plazo hasta el 20 de febrero de 2024 y, posteriormente, avaló extenderlo 5 días más.

La modalidad que más se eligió fue la electrónica por internet con el 69.86 % del total, seguida de la vía postal con 22.93 % y el voto presencial con 7.20 %. El 84.70 % de las solicitudes de registro se realizaron a través de votoextranjero.mx y el 15.30 % restante vía INETEL.

De las solicitudes recibidas, 120 mil 756, equivalente al 53.27 %, fueron realizadas por hombres, mientras que 105 mil 905, 46.72 %, correspondieron a mujeres.

El grupo de edad donde se concentró el mayor número fue el de 53 años o más con 58 mil 133; seguido del grupo de 42 a 47 años con 36 mil 63 y el de 48 a 53 años con 35 mil 943. Según los datos del SRVE, 131 mil 693 solicitudes de registro se hicieron con una Credencial para Votar expedida en el extranjero.

Además, Estados Unidos fue el país con mayor número de solicitudes con 156 mil 856, seguido de Canadá con 16 mil 720 y España con 13 mil 472. En lo que corresponde a las entidades mexicanas de origen o referencia, la Ciudad de México encabeza la lista con 51 mil 805, seguida de Jalisco con 21 mil 47 y Estado de México con 16 mil 457.

Las ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero que no se registraron en alguna de las tres modalidades de voto disponibles dentro del plazo establecido, podrán votar de forma presencial en las 23 sedes consulares habilitadas para dicho propósito.

En ese sentido, el Consejo General amplió de mil a mil 500 el número de personas que podrán votar, sin haber solicitado su inscripción en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero, de forma presencial en los Módulos Receptores de Votación, siempre y cuando cuenten con su Credencial para Votar vigente tramitada en México o en el extranjero.

Este límite no aplica para las personas que hayan solicitado en tiempo y forma su registro bajo la modalidad presencial. Como parte de las acciones para promover la máxima participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, el INE también aprobó inscribir, de manera provisional, en la modalidad de correo postal, a las mexicanas y los mexicanos que hayan tramitado su Credencial para Votar desde el Extranjero en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2023 al 25 de febrero del 2024, que no se hayan registrado y que no residan en alguna de las 23 circunscripciones consulares en las que se implementará el voto presencial.