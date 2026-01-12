Cierra CEDH con 992 quejas; educación y procuración de justicia las inconformidades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) cerró con 992 quejas el 2025; educación y procuración de justicia fueron las inconformidades por parte de la población.

De acuerdo al órgano autónomo, el 52 por ciento de las quejas recibidas correspondió a hombres agraviados, el 45 por ciento fueron mujeres, mientras que el 0.6 por ciento de las quejas pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+.

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) fue la dependencia con el mayor número de quejas con un total de 225, es decir, el 22 por ciento del total, seguido de la Fiscalía General del Estado (FGE) con 123 y por debajo de las 100 quejas se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Guardia Civil, la Policía Municipal de diversas demarcaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Morelia.

El 23 por ciento de las quejas recibidas corresponden a niñas, niños y adolescentes agraviados, el 19 por ciento a mujeres y el 7 por ciento a personas privadas de la libertad. También los adultos mayores, las personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, población de la diversidad sexual, juventudes, defensores civiles de derechos humanos y periodistas se encuentran en los primeros 10 grupos de atención prioritaria con mayor prevalencia en solicitudes de queja.

En cuanto a los derechos vulnerados identificados en las quejas recibidas durante el 2025 se encuentran los derechos a la debida diligencia, a la fundamentación y motivación, a la seguridad en los centros educativos, a la educación, a obtener servicios públicos de calidad, a una educación libre de violencia, a recibir educación de calidad, a recibir atención médica integral, a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, y a no ser sujete de detención ilegal.

BCT