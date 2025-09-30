Cierra AMANC Mes Dorado con donación de sangre en Zamora
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán continúa realizando diversas jornadas de donación en el interior del estado, a fin de recaudar la mayor cantidad de unidades posibles para cubrir el adeudo de sangre que tienen las niñas, niños y jóvenes que padecen esta enfermedad.
La directora general de AMANC Michoacán, Elizabeth Contreras, detalló que esta jornada forma parte de las actividades dentro del denominado “Mes Dorado”, un mes dedicado a la concientización y sensibilización ante las necesidades reales del cáncer infantil.
“Una de las mayores necesidades es la donación de sangre, como ejemplo tenemos a una niña que debe alrededor de 220 unidades que fueron utilizadas para su tratamiento, mismas que debemos regresar al Banco de Sangre para que sean utilizadas por otra persona que las necesite”, dijo.
Comentó que, si bien para la Secretaría de Salud del estado es prioridad la atención a las niñas y niños con cáncer, aún no se tiene una cultura de donación, por lo que el trabajo de AMANC Michoacán es sensibilizar a la ciudadanía acerca del desabasto, ya que tan solo en 2024, usuarios atendidos por la asociación llegaron a tener un adeudo de 2 mil unidades, mismas que se ha trabajado para cubrir.
De esta forma, el presidente municipal de Zamora, Carlos Soto, refrendó el compromiso que mantiene el gobierno que encabeza con colaborar con AMANC Michoacán, asociación que hoy en día atiende a 25 pequeños de este municipio, a quienes se les apoya con traslados, alimentación, hospedaje y, en ocasiones, con medicamentos.
Esta campaña de donación en Zamora cerró con la participación de 48 donantes, de los cuales se obtuvieron 43 unidades efectivas.
Es de destacar que AMANC Michoacán es una donataria autorizada, misma que recibe donaciones de instituciones, escuelas y diversas organizaciones; además de mantener un programa denominado ApadrinAMANC, el cual consiste en apadrinar de manera mensual a un niño, y de tener campañas permanentes de recaudación a través de la donación de tapas, papel y ropa que son vendidas a una recicladora con un costo preferencial.
rmr