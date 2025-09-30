Cierra AMANC Mes Dorado con donación de sangre en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán continúa realizando diversas jornadas de donación en el interior del estado, a fin de recaudar la mayor cantidad de unidades posibles para cubrir el adeudo de sangre que tienen las niñas, niños y jóvenes que padecen esta enfermedad.

La directora general de AMANC Michoacán, Elizabeth Contreras, detalló que esta jornada forma parte de las actividades dentro del denominado “Mes Dorado”, un mes dedicado a la concientización y sensibilización ante las necesidades reales del cáncer infantil.

“Una de las mayores necesidades es la donación de sangre, como ejemplo tenemos a una niña que debe alrededor de 220 unidades que fueron utilizadas para su tratamiento, mismas que debemos regresar al Banco de Sangre para que sean utilizadas por otra persona que las necesite”, dijo.