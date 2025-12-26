Ciclovía Morelia-Pátzcuaro, una nueva ruta de esparcimiento seguro: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rehabilitación de la ciclovía Morelia-Pátzcuaro en 19 kilómetros lineales beneficia a más de 200 mil habitantes de Morelia y su zona rural, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa.

El funcionario estatal indicó que la ciclovía, además de ser una ruta atractiva como alternativa de sano esparcimiento, recreación y para la práctica del deporte, permite a las y los ciclistas trasladarse con seguridad y agilidad hacia sus escuelas y lugares de trabajo en la zona sur del municipio, por lo que beneficia tanto a la Tenencia Morelos, Santiago Undameo y Tiripetío, como a otras localidades como La Campiña, Uruapilla y La Estancia.