Ciclovía Morelia-Pátzcuaro, ruta clave para estudiantes y comunidades: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dignificación de la ciclovía Morelia-Pátzcuaro, no solo brinda un espacio deportivo para cientos de morelianos, sino también una vía de comunicación para estudiantes y para comunidades como Tenencia Morelos, Uruapilla y Santiago Undameo, señaló el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez. La obra que presenta un 62 por ciento de avance en su rehabilitación.
Zarazúa Sánchez indicó que la Dirección de Caminos y Carreteras de la SCOP trabaja en la conservación de los 18.7 kilómetros de la ciclovía, donde ya se han realizado labores de deshierbe, limpieza y renivelación del terreno.
A su vez, se realizan trabajos de bacheo, bordillos, instalación de bolardos, señalización horizontal y vertical, así como restauración de guarniciones y colocación de un tratamiento especial de microaglomerado de asfalto que hará que la superficie de rodamiento tenga un mayor desempeño.
La ciclovía Morelia-Pátzcuaro, además de ser una ruta atractiva como alternativa de sano esparcimiento y para la práctica del deporte, permite a las y los ciclistas trasladarse con seguridad hacia sus escuelas y lugares de trabajo en la zona sur del municipio de Morelia. Se prevé que la rehabilitación concluya en noviembre próximo.
SHA