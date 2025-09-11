Ciclovía Morelia-Pátzcuaro, ruta clave para estudiantes y comunidades: Rogelio Zarazúa

Zarazúa Sánchez indicó que la Dirección de Caminos y Carreteras de la SCOP trabaja en la conservación de los 18.7 kilómetros de la ciclovía, donde ya se han realizado labores de deshierbe, limpieza y renivelación del terreno.

A su vez, se realizan trabajos de bacheo, bordillos, instalación de bolardos, señalización horizontal y vertical, así como restauración de guarniciones y colocación de un tratamiento especial de microaglomerado de asfalto que hará que la superficie de rodamiento tenga un mayor desempeño.

La ciclovía Morelia-Pátzcuaro, además de ser una ruta atractiva como alternativa de sano esparcimiento y para la práctica del deporte, permite a las y los ciclistas trasladarse con seguridad hacia sus escuelas y lugares de trabajo en la zona sur del municipio de Morelia. Se prevé que la rehabilitación concluya en noviembre próximo.

SHA