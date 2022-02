Ciberdelitos aumentan 56% en dos años en Michoacán

-No compartan información sensible dentro de las plataformas; deben hacer una gestión adecuada; solamente compartir a mis amigos y restringiendo para que mis amigos no estén visibles a cualquiera.

-No descarguen información ni apps de dudosa procedencia.

-No le den clic a cualquier tipo de enlace porque podemos instalar o descarar algún malware o ransomware que va a tomar información o el control de nuestro dispositivo.

-Con los menores es muy importante que los padres de familia revisen con quién se están comunicando los niños, a qué tipo de aplicaciones están accediendo o qué tipo de contenido o información están compartiendo.

-Que sigan las redes sociales de la Policía Cibernética, donde se emiten consejos para una navegación segura por la red y el uso adecuado de apps, así como la difusión de números telefónicos donde se comenten delitos.

rmr