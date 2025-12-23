Ciberacoso, una realidad cada vez más presente a través de las redes sociales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando los adolescentes y jóvenes tienen acceso a las redes sociales, los padres de familia son quienes deben estar al pendiente para evitar cualquier situación. Hoy, este tipo de comunicación, junto con la inteligencia artificial (IA), tiene un auge en todos los sectores de la población, pero su uso conlleva acciones positivas o consecuencias negativas, como el ciberacoso o bullying cibernético, resaltó el director de Salud Mental de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Carlos Alberto Bravo Pantoja.

En entrevista para MiMorelia.com, indicó que las redes sociales nacieron como un medio de comunicación que se fue transformando en algo más completo y masivo, pero que hoy es considerado de primera línea para la población.

Si bien señaló que se trata de métodos abiertos de comunicación, influencia y de todo tipo de información, se han convertido en un espacio donde no se conoce el origen de todo lo que se publica ni si se puede confiar en las personas o en los programas hechos con IA sobre los datos que se proporcionan.

Por ello, comentó que llega a ser un medio complicado y que pone en riesgo a los adolescentes y jóvenes si no existe un control puntual, toda vez que la falta de regulación de contenido puede conllevar a que muchos menores de edad se vean vulnerados en la protección de datos, la desinformación, el ciberacoso y su impacto.