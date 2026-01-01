Choque múltiple por falla en frenos deja familia herida en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una falla mecánica derivó en un fuerte accidente vial la tarde de este jueves en la colonia Lomas de Palmira de Apatzingán, donde una camioneta perdió el control en una pendiente y terminó causando un choque múltiple que dejó a tres integrantes de una familia con lesiones de consideración.

El hecho se registró en la calle Gertrudis Bacán Negra, en el cruce con las avenidas Constituyentes y Artículo 123. Versiones preliminares señalan que el conductor de una camioneta Ford Ranger, color verde, se detuvo para permitir el paso a un motociclista; no obstante, al encontrarse en una subida, el sistema de frenos falló y el vehículo comenzó a desplazarse hacia atrás sin control.