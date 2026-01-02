Choque múltiple deja 8 heridos en Tzurumútaro; patrulla de la Guardia Civil está involucrada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres vehículos, entre ellos una camioneta patrulla de la Guardia Civil (GC), protagonizaron un choque sobre la carretera Pátzcuaro-Quiroga, hecho que dejó al menos ocho personas heridas: cinco oficiales y tres civiles, de acuerdo con información preliminar.

El aparatoso accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, a la altura de la población de Tzurumútaro, y fue reportado al número de emergencias 911 por varios lugareños.