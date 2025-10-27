Choque lateral deja una mujer lesionada en la Autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vehicular registrado la tarde de este martes en la Autopista Siglo XXI dejó una persona lesionada y daños materiales en dos automóviles.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 247+000, en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, dentro del sector de Las Cañas, municipio de Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un choque lateral entre un Nissan Versa de color negro, con placas PSR-597-A, que operaba como vehículo de plataforma Uber, y un Nissan Sentra rojo, con placas PSU-754-A.