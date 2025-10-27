Choque lateral deja una mujer lesionada en la Autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vehicular registrado la tarde de este martes en la Autopista Siglo XXI dejó una persona lesionada y daños materiales en dos automóviles.
El percance ocurrió a la altura del kilómetro 247+000, en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, dentro del sector de Las Cañas, municipio de Arteaga.
De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un choque lateral entre un Nissan Versa de color negro, con placas PSR-597-A, que operaba como vehículo de plataforma Uber, y un Nissan Sentra rojo, con placas PSU-754-A.
En el lugar resultó lesionada Cristina H., de 26 años de edad y originaria de San Juan del Río, quien fue atendida por paramédicos de AMBUMED y valorada con código verde, lo que indica heridas leves que no ponen en riesgo su vida.
El personal de Autopistas Michoacán, Auxilio Vial y Guardia Nacional acudieron al sitio para brindar apoyo y realizar el abanderamiento de la zona. Los vehículos fueron remolcados a un corralón mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.
BCT