Choque frontal en la Cuatro Caminos-Apatzingán deja tres lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte choque frontal registrado frente al negocio de Pollos Asados El Tamarindo, sobre la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, dejó como saldo tres personas heridas y movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.
De acuerdo con los reportes policiales, una Ford Escape roja, con placas PPF-273-A, habría invadido el carril contrario, impactándose de frente contra una Nissan NP300 blanca, con matrícula NN-9358-C, perteneciente a la empresa Tostadería Granito de Oro.
Los elementos de la Guardia Civil, Tránsito Municipal y Protección Civil acudieron de inmediato para brindar apoyo. En el lugar se auxilió a Cinthia María A. O., de 34 años de edad y residente de Uruapan; Raúl M., de 65 años; y Sara M., de 76 años. Los tres fueron trasladados a hospitales de la región, donde se reporta que se encuentran en condición estable.
Las unidades involucradas fueron aseguradas y enviadas a un depósito vehicular, donde se llevarán a cabo las investigaciones para determinar responsabilidades.
BCT