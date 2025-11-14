Choque frontal en la Cuatro Caminos-Apatzingán deja tres lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte choque frontal registrado frente al negocio de Pollos Asados El Tamarindo, sobre la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, dejó como saldo tres personas heridas y movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con los reportes policiales, una Ford Escape roja, con placas PPF-273-A, habría invadido el carril contrario, impactándose de frente contra una Nissan NP300 blanca, con matrícula NN-9358-C, perteneciente a la empresa Tostadería Granito de Oro.