Choque en la Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas; hay paso alterno habilitado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta tarde se registró un accidente en la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, específicamente en el tramo Pátzcuaro-Uruapan (Ramal Uruapan) km 6+000.

El incidente fue causado por un choque lateral entre un camión y un automóvil, lo que provocó que el vehículo de menor tamaño quedara volcado.

Las autoridades han habilitado un paso alterno en la zona y recomiendan a los conductores mantenerse calmados y respetar las indicaciones viales. La circulación está controlada por las autoridades correspondientes para evitar mayores complicaciones y permitir que los servicios de emergencia atiendan a los involucrados.

Se solicita a los automovilistas tener precaución al transitar por esta área, respetar los límites de velocidad y estar atentos a las señales viales.