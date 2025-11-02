Michoacán

Choque de camioneta contra árbol deja 4 heridos en la Morelia-Pátzcuaro

El hecho tuvo lugar a la altura de la población de La Estancia
Choque de camioneta contra árbol deja 4 heridos en la Morelia-Pátzcuaro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque de camioneta contra un árbol dejó cuatro lesionados sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Una de las citadas personas sufrió daños de consideración, informaron fuentes de rescate.

El aparatoso accidente se registró alrededor de las 05:30 horas de este domingo, a la altura de la población de La Estancia. Varios automovilistas reportaron el hecho al número de emergencias y solicitaron ayuda.

En el sitio se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP y paramédicos, quienes auxiliaron a los heridos y los canalizaron en ambulancias a un hospital. Una de las pacientes responde al nombre de Yunuen H., de 43 años de edad.

Unos agentes de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente y con apoyo de una grúa retiraron el vehículo siniestrado, el cual es una pick up tipo estaquitas de color blanco.

