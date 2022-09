Chavo en Michoacán exige lo dejen entrar a Cecytem con cabello largo

Puruándiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven en Michoacán exigió en redes sociales el que consideró su derecho a entrar a clases con el cabello largo.

Se trata del usuario de nombre Erick M, quien en su perfil de Facebook expuso su caso, que se dio en el Cecytem 04 plantel Puruándiro.

En su escrito el joven aseguró que dio su argumento al subdirector del plantel, de nombre J Antonio Madrigal Rodríguez, quien al parecer lo ignoró:

"Buenas solo para comentar la poca atención que se le tiene a los alumnos de parte del subdirector de Cecytem. Yo tengo el cabello largo y como todos tengo el derecho de libertad de desarrollo en lugares públicos y esta institución no es privada por lo tanto deben respetar los derechos humanos y yo comente esto con el subdirector su respuesta 'no me importa'" (sic), se leyó.

Asimismo, el chico dijo que insistió, y sólo obtuvo por respuesta un "no me importa tu opinión , si no te gusta vete".

Por último Erick lamentó lo ocurrido y aseguró que a las autoridades de este plantel no les importa el "bienestar" de las nuevas generaciones.

"Estos son los que educan a las nuevas generaciones un grupo de gente a la cuál le va y le viene el bienestar de los alumnos así como el mío ay muchos casos en cecytem04 Puruándiro Michoacán ojala y algún día se respeten los derechos de los alumnos Cecytem 04" (sic), finalizó.