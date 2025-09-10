Chavinda y Tangamandapio reciben respaldo crediticio de Sí Financia

Chavinda, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) consolidó un nuevo paso en su estrategia de impulso al crecimiento económico regional al unir esfuerzos con los ayuntamientos de Chavinda y Tangamandapio, llevando esquemas de financiamiento accesibles y competitivos a emprendimientos y empresas locales.
Con créditos que van desde los tres mil hasta los dos millones de pesos, y con tasas de interés más bajas que las ofrecidas por la banca comercial, la institución busca apuntalar proyectos técnicamente viables y económicamente confiables, fortaleciendo el tejido productivo en ambos municipios.
El director general del Sí Financia, Gabriel Gutiérrez Aviña, subrayó los resultados alcanzados en ambos municipios durante esta administración estatal encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En Chavinda, se ha otorgado una derrama crediticia de 10 millones 634 mil pesos a través de 177 créditos. En Tangamandapio, la cifra asciende a 13 millones 692 mil pesos, distribuidos en 453 financiamientos.
Los presidentes municipales, Armando Pérez Mendoza, de Chavinda y Luis Enrique Arroyo Lara, de Tangamandapio, coincidieron en que este trabajo conjunto representa una herramienta clave para dinamizar la economía local. Ambos destacaron que los créditos accesibles y con condiciones preferenciales abren oportunidades para que más negocios puedan consolidarse y generar empleos en sus comunidades.
RYE-