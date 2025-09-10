Chavinda y Tangamandapio reciben respaldo crediticio de Sí Financia

Chavinda, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) consolidó un nuevo paso en su estrategia de impulso al crecimiento económico regional al unir esfuerzos con los ayuntamientos de Chavinda y Tangamandapio, llevando esquemas de financiamiento accesibles y competitivos a emprendimientos y empresas locales.

Con créditos que van desde los tres mil hasta los dos millones de pesos, y con tasas de interés más bajas que las ofrecidas por la banca comercial, la institución busca apuntalar proyectos técnicamente viables y económicamente confiables, fortaleciendo el tejido productivo en ambos municipios.