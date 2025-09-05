Charo será sede de la ExpoGanadera Michoacán 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el respaldo del Gobierno de Michoacán, del 26 de septiembre al 3 de octubre se llevará a cabo la ExpoGanadera Michoacán 2025, uno de los eventos más importantes del sector agropecuario en la región, que reunirá a los mejores criadores de ganado del país, así como a proveedores de maquinaria, tecnología agrícola y equipo veterinario.

La expo tendrá lugar en el área ganadera del exrecinto ferial de Charo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, y está dirigida a productores michoacanos, técnicos, estudiantes y público general interesado en conocer de cerca las oportunidades que ofrece el campo michoacano.

Durante la exposición, los asistentes podrán adquirir ganado registrado de alta calidad, con la certificación de criadores reconocidos a nivel nacional. También se presentarán las más recientes innovaciones tecnológicas para el campo, maquinaria especializada y herramientas que mejoran la productividad en actividades ganaderas y agrícolas.

Además de las exhibiciones, la ExpoGanadera busca fortalecer el desarrollo rural mediante el intercambio de conocimientos, el impulso a prácticas sustentables y la profesionalización del sector.

agm