Charo, en valoración de la firma del Mando Único con el Estado: edil

Sin embargo, no descartó la firma del convenio del Mando Único si este se ajusta a las necesidades del municipio a su cargo.

“Ellos quieren operar el tema económico y dejar la responsabilidad al municipio y eso no puede ser, no puedes tú dejarle las broncas a Charo y con el presupuesto manejar el estado sin que puedas operar, es en lo que no estaría de acuerdo”, mencionó.

En el sentido de seguridad, dijo que el municipio se encuentra sin problemas y tranquilo, pese a que reconoció que existe presencia de grupos organizados.

Precisó que actualmente cuentan con 34 elementos municipales y buscan llegar al menos a 45, mientras que patrullas tienen cuatro, mientras que están en proceso de rehabilitar la comisaría que tiene más de 50 años.

rmr