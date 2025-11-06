Cetransporta se replicaría en CDMX; es único en capacitar para licencias tipo B y C

En ese tenor, comentó que este centro permite no solo otorgar las constancias, sino también atender de manera integral a los operadores de autotransporte de carga federal en materia de salud, además de permitirles laborar no solo en Michoacán y México, sino también en Estados Unidos y América Latina.

Refirió que la propuesta no solo es replicarse en la Ciudad de México, sino también concretar las acciones en el plantel Santa María, con el objetivo de atender la oferta de demanda que se tiene.

Además de contar con un patio de maniobras y no solo el que se tiene en Zamora.

La encargada de Cetransporta, Maribel González Magaña, comentó que este curso, además de dar un tema teórico, también da la práctica en un simulador que está en el plantel, además del patio de maniobras.