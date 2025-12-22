Certificado laboral para la agroexportación iniciará el 1 de abril como prueba piloto: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 01 de abril de 2026 se pondrá en marcha el Certificado Laboral para la Agroexportación, el cual tendrá un periodo de prueba de seis meses que permitirá generar y fortalecer las condiciones laborales de aquellos trabajadores que están en el campo, principalmente del aguacate, anunció el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

En conferencia de prensa, y como parte del compromiso 63 del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario enfatizó que se pretende verificar a la mano de obra empleada para que esté afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se respeten sus condiciones generales de trabajo.

Asimismo, indicó que se busca garantizar que las exportaciones estén respaldadas por trabajo digno y formalización laboral, además de frenar la competencia desleal para que todas las empresas cumplan con sus obligaciones laborales.

Lo anterior, subrayó, en mira de la próxima firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, mejor conocido como T-MEC, a partir del 01 de julio.

“Buscamos que no haya excusa para que nos cierren la frontera”, toda vez que va de la mano con la forma del tratado.

Méndez Fernández comentó que, en primera instancia, será el aguacate, pero en una segunda etapa se prevé hacer el mismo certificado para las berries y otros frutos que se dan en Michoacán y se exportan a varias partes del mundo.

Actualmente, dijo, se tiene conocimiento de que se generan de 8 a 9 empleos por cada tonelada de aguacate, y se busca que con el certificado haya mayor claridad e incremento con la realidad de los recursos humanos que están en el cultivo, corte y empaque del aguacate.

