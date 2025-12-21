Certificado Laboral Agrícola garantizará salud y seguridad social en zonas aguacateras: Sedeco

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, destacó que la formalización laboral permitirá fortalecer la atención médica en Michoacán mediante la consolidación de hospitales y unidades de especialidad. Subrayó que este proceso garantiza que el aumento en el número de trabajadores asegurados avance a la par de la expansión de la infraestructura sanitaria en el estado.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, señaló que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal y el sector productivo es clave para asegurar que el desarrollo económico del aguacate se traduzca en bienestar social y mejores condiciones de vida para las y los trabajadores del campo y sus familias.

La formalización del empleo agrícola no solo fortalece la competitividad del sector, sino que también permite construir un modelo de desarrollo regional más justo, con acceso efectivo a la salud, la seguridad social y derechos laborales para quienes sostienen una de las principales actividades económicas de Michoacán.

rmr