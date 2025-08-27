Certificación de carnitas de Michoacán, oportunidad para productores: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el registro oficial de la marca de certificación a las carnitas de Michoacán, inicia la etapa para que productores, restauranteros y establecimientos interesados puedan obtener la autorización de uso y así convertirse en portadores del distintivo que avala la calidad, autenticidad y tradición de este platillo emblemático, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

El titular de la dependencia estatal, explicó que quienes obtengan la certificación no sólo podrán garantizar a sus clientes el consumo de un producto auténtico, sino también diferenciarse en el mercado, acceder a esquemas de promoción comercial impulsados por el Gobierno de Michoacán y contar con respaldo jurídico frente a usos indebidos.

Entre los beneficios que obtendrán los negocios autorizados destacan la confianza del consumidor al adquirir un producto con sello oficial, el acceso a promoción nacional e internacional a través de ferias, campañas comerciales y plataformas digitales, la protección legal frente a imitaciones o prácticas que dañen la reputación de las carnitas michoacanas y el fortalecimiento económico local, al posicionar a los negocios como parte de una red certificada de calidad.