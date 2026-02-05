Certifica ICATMI a 40 paisanos para que se incorporen a la vida económica de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 40 certificaciones ha otorgado el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) a connacionales repatriados para que puedan contar con un documento que acredite que tienen conocimientos de algún oficio y puedan desarrollar alguna actividad económica ya sea por su propia cuenta o en algún establecimiento fijo.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el director general, Marco Antonio Flores de la Torres, refirió que, junto con la Secretaría del Migrante (Semigrante), se coadyuva para que los paisanos puedan acceder a mejores oportunidades laborales y se incorporen a la vida económicamente activa de la entidad.

A través de los 21 planteles y tres secciones móviles, enfatizó que los paisanos que han regresado a Michoacán pueden acceder a este certificado que acredita el oficio aprendido en los Estados Unidos, toda vez que cuenta con el reconocimiento educación no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional.

"Eso va a permitir tener mejores oportunidades laborales a estas personas y que puedan incorporarse a la vida económicamente activa en el estado de Michoacán", dijo.

Desde aplicación de uñas y de pestañas, hasta el manejo higiénico de alimentos y su preparación, precisó, son los oficios con mayor demanda por parte de los migrantes michoacanos que han regresado, toda vez que llega a ser el campo de trabajo en los Estados Unidos.

Pero además, comentó, se pueden certificar en mecánica, mantenimiento preventivo de autos híbridos, alimentos, bebidas, masajes holísticos, veladoras, Photoshop, computación y un sinfín de los 800 cursos que se proporcionan a través del ICATMI.

Flores de la Torres comentó que las y los paisanos interesados en la certificación también pueden acudir a la Semigrante a realizar el trámite correspondiente, únicamente deben presentar el acta de nacimiento, una identificación oficial y un comprobante de domicilio.

Por parte del ICATMI, señaló, se realizan diversas evaluaciones prácticas y/o teóricas para determinar si cumple o no con los estándares de profesionalización y formación laboral para poder emitir el certificado, el cual se da en un promedio de un mes a partir del inicio del trámite.

RYE-