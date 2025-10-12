Cerramos la puerta a una época de indolencia: Gaby Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gaby Molina, secretaria de Educación, afirmó que la justicia laboral dejó de ser sólo una promesa para convertirse en una política pública, al entregar a docentes de nivel preescolar 538 Formatos Únicos de Personal (FUP) que tenían un retraso de hasta 10 años por problemas administrativos.

Ante cientos de docentes, la titular de la Secretaría de Educación reconoció que durante años estuvieron excluidos por diferentes razones derivadas del caos, el desorden y la corrupción, males que —aseguró— ya no existirán gracias al trabajo en equipo, al respaldo del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y, sobre todo, de la presidenta Claudia Sheinbaum. A su vez, destacó la labor de las y los subsecretarios de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), como parte esencial del equipo que transforma la educación.

Pidió Gaby Molina a los 11 mil 284 docentes que atienden en Michoacán a 150 mil niñas y niños de preescolar sentirse orgullosos de su labor, recibir un trato digno y respetuoso, y sentirse satisfechos y seguros de que no habrá más gestores que pidan dinero o extorsionen. Subrayó que ahora podrán trabajar en sus aulas con la educación como la herramienta más poderosa de la sociedad.