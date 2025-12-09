Cero tolerancia contra servidores que comentan delitos patrimoniales contra el estado: Fiscalía Anticorrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán hay cero tolerancia contra aquellas personas servidoras públicas que cometan delitos patrimoniales contra el Estado, subrayó la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.
Durante el ciclo de conferencias "Juntos por un Michoacán sin corrupción", la fiscal enfatizó que hoy cualquier hecho de corrupción, así sea menor, debe ser sancionado conforme a las leyes, toda vez que todos los seres humanos tienen derechos, y uno de ellos es vivir libres de corrupción.
Este mal, puntualizó, frena el desarrollo económico y social del estado y del país, pero además violenta los derechos humanos, civiles, económicos, políticos, culturales y sociales, por lo que afecta a todos los niveles.
Sánchez Zamudio indicó que es urgente trabajar en un cambio de cultura social, y que las personas servidoras públicas son quienes tienen que actuar con transparencia, honestidad, ética y profesionalismo para combatir la corrupción, toda vez que no se da en solitario, sino que se da en complicidad y en silencio.
En su oportunidad, el encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Francisco Ramírez Flores, hizo un llamado contra la corrupción y a que se trabaje de manera conjunta para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones, además de construir un Michoacán íntegro, fuerte y justo, donde el combate a este problema social sea castigado conforme a la ley.
Fue en las inmediaciones de Casa Michoacán donde se realizó un ciclo de conferencias encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), donde se abordaron temas dirigidos a las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, principalmente Ayuntamientos Municipales.
RPO