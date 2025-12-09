Cero tolerancia contra servidores que comentan delitos patrimoniales contra el estado: Fiscalía Anticorrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán hay cero tolerancia contra aquellas personas servidoras públicas que cometan delitos patrimoniales contra el Estado, subrayó la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.

Durante el ciclo de conferencias "Juntos por un Michoacán sin corrupción", la fiscal enfatizó que hoy cualquier hecho de corrupción, así sea menor, debe ser sancionado conforme a las leyes, toda vez que todos los seres humanos tienen derechos, y uno de ellos es vivir libres de corrupción.

Este mal, puntualizó, frena el desarrollo económico y social del estado y del país, pero además violenta los derechos humanos, civiles, económicos, políticos, culturales y sociales, por lo que afecta a todos los niveles.