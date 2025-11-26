Cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres: Andrea Rodríguez impulsa acciones firmes en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta honoraria del DIF Municipal, Mtra. Andrea Rodríguez Rodríguez, encabezó el arranque de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, recordando que esta fecha es un llamado a no normalizar ninguna forma de violencia y a sumar esfuerzos institucionales y comunitarios.

En su mensaje, Andrea Rodríguez reconoció el origen histórico de esta conmemoración, surgida tras el asesinato de las hermanas Mirabal, y señaló que hoy ese dolor se ha convertido en una fuerza colectiva que impulsa la lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad de todas las mujeres.