Cerdo en adobo, ponche y más: esto habrá de cenar en Barandillas en Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como ya es tradición de fin de año, las personas que pasen la noche del 31 de diciembre en Barandillas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Morelia podrán disfrutar de una cena especial para despedir el 2025.

Según lo informado a MIMORELIA.COM, el menú de Año Nuevo para quienes sean detenidos por alguna falta administrativa o incidente delictivo incluirá cerdo en adobo, puré de papa, ponche y ensalada navideña. La intención es ofrecer un trato digno y humanitario, incluso en contextos de detención.

Esta acción forma parte de una medida ya implementada en años anteriores, en la que se busca mantener una convivencia más tranquila durante las celebraciones de fin de año, además de garantizar condiciones mínimas de bienestar para las personas bajo resguardo temporal.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar conductas de riesgo y disfrutar las festividades con responsabilidad.

