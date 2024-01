Cerca de 170 mil trabajadores en Michoacán con posibilidad de solicitar un crédito: INFONAVIT

“Que se sepa que el Infonavit está con la gente, no es una empresa, es una institución y trabajamos para los trabajadores, no para otras empresas, no para otras instancias de gobierno”, sentenció.

Recordó que, para este año, el INFONAVIT sacará nuevos productos de crédito para contar con un universo más amplio de soluciones que permitan a los trabajadores resolver sus necesidades de vivienda.

Al respecto, señaló que en los últimos años se duplicó la oferta crediticia, lo que ha generado que el instituto ofrezca créditos individuales, en pareja, para aquellos trabajadores que trabajan de manera independiente, para aquellos que buscan construir, comprar un terreno o remodelar y modernizar su casa, así como facilidades para transferir el crédito bancario al INFONAVIT y que así el trabajador pueda pagar con mayor facilidad su crédito a una tasa más baja, entre otros beneficios.

mrh