Centro de Convenciones de Morelia, viable vía FAEISPUM: Luis Navarro

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto que tiene el Ayuntamiento de Morelia para contar con un Centro de Convenciones en el Centro Histórico es viable vía el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), confirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García.
En entrevista, especificó que en días pasados se reunieron autoridades estatales y municipales para ver el proyecto, donde se dieron a conocer los detalles técnicos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó para aprobar el proyecto y que fuera presentado en la primera ventanilla del FAEISPUM.
El proyecto, dijo, se presentó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en los meses de octubre y noviembre, por lo que se considera como viable, ya que dará vida al Centro Histórico de Morelia con diversos eventos y congresos.
Enfatizó que su capacidad no podrá superar las 300 personas y se colocará a un lado del Centro Administrativo de Morelia (CAM), por lo que se estima que tendrá una inversión entre los 80 y 90 millones de pesos.
RPO