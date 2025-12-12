Centro de capacitación de autotransporte de Icatmi logra certificación de calidad internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (Icatmi) develó la placa que acredita la Certificación Internacional ISO 9001:2015 para su Centro de Capacitación y Adiestramiento para Conductores de Autotransporte de Carga Federal (Cetransporta). Este reconocimiento consolida al estado como referente nacional en la profesionalización del autotransporte federal y privado.
En el evento, el subsecretario de Comercio Internacional de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eduardo Norberto Ramírez Canals, y el director general del Icatmi, Marco Antonio Flores de la Torre, destacaron la importancia de este logro para el fortalecimiento del sector transporte y el desarrollo económico de Michoacán.
Esto simboliza el cumplimiento de estándares globales en la gestión de calidad, que certifica la operación con procesos seguros, confiables y orientados a la mejora continua. Este logro fortalece la confianza de usuarios, empresas y autoridades reguladoras en los servicios que brinda el centro.
La certificación garantiza procesos estandarizados y pertinentes para la obtención o renovación de licencias federales Tipo B y C, bajo el alcance autorizado SCT.CC/000474, elevando la competitividad de las y los operadores y contribuyendo a una movilidad más segura y regulada tanto en Michoacán como en el país.
El reconocimiento fue otorgado por Global Standards Certification, sumándose a la certificación previa otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en 2024 como Centro de Capacitación y Adiestramiento acreditado.
BCT