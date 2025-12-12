Centro de capacitación de autotransporte de Icatmi logra certificación de calidad internacional

Esto simboliza el cumplimiento de estándares globales en la gestión de calidad, que certifica la operación con procesos seguros, confiables y orientados a la mejora continua. Este logro fortalece la confianza de usuarios, empresas y autoridades reguladoras en los servicios que brinda el centro.

La certificación garantiza procesos estandarizados y pertinentes para la obtención o renovación de licencias federales Tipo B y C, bajo el alcance autorizado SCT.CC/000474, elevando la competitividad de las y los operadores y contribuyendo a una movilidad más segura y regulada tanto en Michoacán como en el país.

El reconocimiento fue otorgado por Global Standards Certification, sumándose a la certificación previa otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en 2024 como Centro de Capacitación y Adiestramiento acreditado.

