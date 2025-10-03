Celeste Asencio presenta formalmente su libro MujerEsMichoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que surgió de un propósito de año nuevo, se vio materializado en el libro MujerEsMichoacán, una recopilación de más de 40 historias de mujeres sobre su camino de la igualdad en Michoacán.

Fue este viernes en Casa Michoacán cuando la senadora de Morena, Celeste Ascencio Ortega, impulsora de este proyecto, presentó el libro en una ceremonia que contó con la presencia de todas las autoras, mujeres de comunidades originarias, presidentas municipales, activistas, y demás actoras políticas.