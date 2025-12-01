Celeste Ascencio rinde su Primer Informe Legislativo: un año de trabajo cercano al pueblo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora Celeste Ascencio presentó su Primer Informe Legislativo, donde destacó un año de trabajo marcado por la cercanía con el pueblo, el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos y la convicción profunda de contribuir a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Ascencio subrayó que México vive un momento histórico que exige tener claridad sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Recordó que Morena nació como una alternativa real frente a las desigualdades que durante décadas lastimaron al país, y que hoy es la fuerza política mayoritaria gracias a un proceso pacífico, democrático y profundamente popular.

En este contexto, reconoció el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, creador del Humanismo Mexicano, y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en encabezar el Ejecutivo federal. “Su llegada nos recuerda una verdad profunda: cuando llega una, llegamos todas”, afirmó.

Raíces, dignidad y representación histórica

La senadora compartió que su historia personal y política está marcada por las raíces P’urhépechas heredadas de su padre, la lucha de las mujeres, de las juventudes, de las diversidades y de los pueblos originarios. “Represento a quienes por años fueron invisibilizados. Esa es mi responsabilidad histórica y mi mayor orgullo”, señaló.

Recordó que es fundadora de Morena desde los 15 años y que su trayectoria ha sido construida sin padrinos políticos y con una campaña austera, sostenida por el respaldo del pueblo. “Fui la joven desconocida, la que no ganaba encuestas, la que hizo la campaña más austera. Pero también fui la que nunca se rindió, y así llegué al Senado”, expresó.

Trabajo legislativo y territorial durante su primer año

Durante este primer año, la senadora recorrió en tres ocasiones el estado de Michoacán para escuchar y dialogar con las comunidades sobre la necesidad de construir un nuevo Poder Judicial más justo, transparente y cercano.

Desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos impulsó:

Actividades para niñas, niños y adolescentes.

Exposiciones fotográficas y espacios culturales.

Sesiones conjuntas con las Comisiones de Justicia y Gobernación.

La elección de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La integración del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Ascencio presentó más de 40 iniciativas, la mayoría ya aprobadas en comisiones, con un enfoque interseccional, intercultural y de justicia social, orientadas a fortalecer la igualdad, garantizar derechos y erradicar la violencia.

Un agradecimiento al pueblo y una ruta hacia el futuro

La senadora agradeció a las más de 1 millón 200 mil personas que confiaron en ella para representarlas en el Senado. Reiteró que continuará trabajando con austeridad, cercanía y profundo respeto al pueblo.

“El camino no ha sido fácil, ni lo será. Pero con unidad real, y recordando que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, seguiremos profundizando el segundo piso de la Cuarta Transformación y desde cualquier lugar donde me encuentre seguire dando lo mejor de mi y trabajando para que juntos y juntas salgamos adelante”, sostuvo.

Finalmente, reafirmó que Michoacán es el alma y corazón de México, y que la esperanza sigue viva.

