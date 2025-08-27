Celeste Ascencio reconoció logros de Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al acompañar el Informe de "la Ministra del Pueblo" Lenia Batres Guadarrama, la Senadora Celeste Ascencio, reconoció y felicitó el trabajo de la jurista capitalina, acompañada por diversas personalidades incluido el futuro presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Morales, y la ministra electa María Estela Ríos González.

Fue en el Museo de la Ciudad de México, donde Lenia Batres Guadarrama presentó su cuarto y último informe de labores en la actual Corte, que el 31 de agosto cierra un ciclo de 30 años en su forma de operación tras la Reforma Judicial de 2024. “Esta semana, enterramos a este ominoso Poder Judicial”, expresó.