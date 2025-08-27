Celeste Ascencio reconoció logros de Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al acompañar el Informe de "la Ministra del Pueblo" Lenia Batres Guadarrama, la Senadora Celeste Ascencio, reconoció y felicitó el trabajo de la jurista capitalina, acompañada por diversas personalidades incluido el futuro presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Morales, y la ministra electa María Estela Ríos González.
Fue en el Museo de la Ciudad de México, donde Lenia Batres Guadarrama presentó su cuarto y último informe de labores en la actual Corte, que el 31 de agosto cierra un ciclo de 30 años en su forma de operación tras la Reforma Judicial de 2024. “Esta semana, enterramos a este ominoso Poder Judicial”, expresó.
“Nuestro pueblo merece una nueva era del Poder Judicial con acceso a la justicia, con austeridad y sin corrupción. Adiós Poder Judicial neoliberal. Nos toca construir la justicia mexicana”, dijo la Ministra.
Por su parte la Senadora humanista y orgullosa representante de Michoacán, Celeste Ascencio, reconoció: “Es muy valioso el trabajo realizado por la ministra Batres, tanto en su labor dentro del máximo órgano del Poder Judicial, como en el empuje y esfuerzo que realizó para la materialización de la Reforma Judicial", una reforma que definió como "histórica, democrática y de avanzada a nivel mundial, su puesta en marcha ha sido impulsada también por las y los Senadores del Grupo Parlamentario de morena. Es una reforma originada en la lucha legítima del pueblo de México contra la corrupción en la impartición justicia" resaltó.
La Ministra Batres tiene una amplia carrera en la que destaca su compromiso con la justicia y los derechos humanos. Entre los logros que reconoció la Senadora fueron, su trabajo en diversas áreas, incluyendo la justicia penal y la política urbana como autora de varios libros; así como su fuerte compromiso con la justicia social que la ha llevado a impulsar continuamente políticas que buscan garantizar el acceso a la justicia para todas y todos.
mrh