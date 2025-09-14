Celeste Ascencio reconoce el trabajo de la presidenta Sheinbaum; avanza la justicia social en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Senadora de la República Celeste Ascencio acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su cuarta visita al estado de Michoacán, en el marco de la gira “La Transformación avanza” que realiza por todo el país con motivo del Primer Informe de Gobierno.
“Gracias al pueblo Purépecha soy lo que soy. ¡Que vivan los purépechas!, ¡Que vivan los pueblos originarios!”, expresó Claudia Sheinbaum durante su encuentro con habitantes de la región.
La legisladora michoacana resaltó que la presencia de la presidenta en Michoacán refleja el compromiso del Gobierno de México con los pueblos originarios y con el impulso de programas sociales que buscan garantizar igualdad, desarrollo y justicia social en las comunidades más necesitadas.
