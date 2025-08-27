Raúl Morón y Celeste Ascencio condenan agresión en el Senado

Por su parte, la senadora Celeste Ascencio también se pronunció, calificando el ataque como una afrenta directa a la investidura del presidente de la Mesa Directiva del Senado, a la dignidad de la institución y, por extensión, al pueblo de México.

Ascencio enfatizó que en una democracia el único camino para resolver diferencias es el debate de ideas, y exhortó a los actores políticos a volver a la ruta del respeto y la civilidad.

“La violencia, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida en la política de nuestro país”, puntualizó.