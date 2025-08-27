Raúl Morón y Celeste Ascencio condenan agresión en el Senado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tras el altercado registrado al término de la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, donde el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se confrontó con el senador Gerardo Fernández Noroña, legisladores michoacanos expresaron su rechazo a los hechos y llamaron a privilegiar el diálogo.
El senador Raúl Morón Orozco condenó enérgicamente la agresión, señalando que tanto Fernández Noroña, presidente del Senado, como un trabajador de la Cámara fueron víctimas de la violencia ejercida por Moreno. Subrayó que la Cuarta Transformación es un movimiento pacífico y que la resolución de conflictos debe darse siempre por la vía del diálogo.
“Nunca más la violencia será el método para la resolución de conflictos, como ocurrió en los gobiernos de la oposición”, expresó.
Por su parte, la senadora Celeste Ascencio también se pronunció, calificando el ataque como una afrenta directa a la investidura del presidente de la Mesa Directiva del Senado, a la dignidad de la institución y, por extensión, al pueblo de México.
Ascencio enfatizó que en una democracia el único camino para resolver diferencias es el debate de ideas, y exhortó a los actores políticos a volver a la ruta del respeto y la civilidad.
“La violencia, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida en la política de nuestro país”, puntualizó.
Los posicionamientos se suman a las múltiples reacciones que han surgido tras el incidente, en el que se evidenció un nuevo episodio de tensión en el ámbito legislativo nacional.
SHA